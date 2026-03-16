Il mister Clementi ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, definendola coraggiosa e motivata, nonostante la vittoria sia sfuggita negli ultimi minuti. La Vigor, sotto la sua guida, continua a dimostrare una personalità distintiva nel campionato. Anche se il risultato finale non ha premiato gli sforzi, il tecnico si è detto raggiante per la prova complessiva dei suoi.

Mister Clementi è raggiante anche se la vittoria è sfumata nel finale. La sua Vigor, infatti, continua a mostrare una personalità fuori dal comune. "Queste partite sono difficili da gestire sul piano emotivo - spiega il tecnico della Vigor Aldo Clementi -. Le puoi preparare quanto vuoi, ma al cospetto di avversari così forti tutto può succedere. Di certo mi sono divertito e sono sempre più orgoglioso di questi ragazzi: ho apprezzato una squadra coraggiosa e motivata nonostante le solite difficoltà". Non c’è delusione, solo tanta voglia di continuare a lottare per qualcosa di importante. "Se analizziamo l’andamento del match - continua Clementi - è normale che ci sia un pizzico di rammarico, ma abbiamo ottenuto un punto importante, per nulla scontato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Clementi. "Coraggiosi e motivati. Un punto importante»

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Il diesse rossoblu Moroni: "Sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul suo ritorno». "Con mister Clementi abbiamo cambiato rotta». Ora la Vigor guarda con fiducia anche ai playoffLa sosta è preziosa per recuperare un po’ di energie, ma è utile anche per iniziare a programmare il futuro.

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