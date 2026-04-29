Missioni interstellari | la rivoluzione dei metajet verso Alpha Centauri

Ricercatori dell'Università del Texas A&M hanno messo a punto una tecnologia chiamata metajet, destinata a consentire il viaggio verso Alpha Centauri in circa 20 anni. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel campo delle missioni interstellari, puntando a ridurre i tempi di percorrenza tra le stelle. Al momento, non ci sono dettagli sui metodi specifici impiegati o sui risultati ottenuti, ma l'obiettivo è sviluppare un sistema di propulsione avanzato.

? Cosa sapere Ricercatori della Texas A&M University sviluppano metajet per raggiungere Alpha Centauri in 20 anni.. La propulsione luminosa riduce i tempi di viaggio interstellare da millenni a due decenni.. In soli 20 anni potremmo raggiungere il sistema di Alpha Centauri grazie a una tecnologia di propulsione basata sulla luce sviluppata presso la Texas A&M University. Questa scoperta promette di abbattere barriere temporali che oggi rendono l’esplorazione dello spazio profondo un obiettivo quasi irraggiungibile, trasformando un viaggio che richiederebbe centinaia di migliaia di anni in una missione compatta e fattibile. La rivoluzione dei metajet: manipolare la luce per superare i limiti attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missioni interstellari: la rivoluzione dei metajet verso Alpha Centauri Notizie correlate Verso il Mercosur. Missioni, investimenti e nuove filiere industriali per l’export italianoOra che l’accordo tra Unione europea e Mercosur è a un passo dall’entrata in vigore, per le imprese italiane in cerca di nuovi sbocchi commerciali,... Multe annullate, è il trionfo dei centauri: “Ha vinto il buon senso. Ora aspettiamo i rimborsi”Milano, 29 marzo 2026 – “Tutto è bene quel che finisce bene, ha vinto il buon senso.