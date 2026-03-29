Multe annullate è il trionfo dei centauri | Ha vinto il buon senso Ora aspettiamo i rimborsi

In una decisione recente, le multe emesse ai motociclisti sono state annullate. La vicenda riguarda diverse contestazioni riguardanti le norme sul parcheggio e la circolazione di motocicli in alcune zone della città. Le autorità hanno riconosciuto la validità delle richieste avanzate dai centauri e hanno adottato provvedimenti per rimborsare coloro che avevano già pagato le sanzioni. La questione si è risolta con un pronunciamento favorevole ai motociclisti.

Milano, 29 marzo 2026 – “Tutto è bene quel che finisce bene, ha vinto il buon senso. Ma nessuno si è reso conto, prima, della modalità non proprio limpida nei confronti dei cittadini? Io ho 30 anni, ho fiducia in Milano e non mi piace questa sensazione che ho adesso, è come se ci fosse sempre una fregatura dietro l’angolo. Non mi piace dover stare continuamente all’erta, soprattutto mentre si guida, per il timore di cadere in qualche trappola e ricevere sanzioni”. Pietro, 30 anni, è uno dei cittadini multati per essere passato più volte con la sua dueruote sulla corsia preferenziale della circonvallazione, nel tratto eccezionalmente vietato a moto e scooter durante il periodo dei Giochi olimpici, dal 2 febbraio al 18 marzo scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Multe annullate, è il trionfo dei centauri: “Ha vinto il buon senso. Ora aspettiamo i rimborsi” Articoli correlati Conte si mourinhizza: “Il Napoli ha vinto due titoli. Senza il senso d’appartenenza, sarebbe una stagione disastrosa”In conferenza post Napoli-Como elogia i calciatori: "Di cose positive ne vedo tantissime. Medio Oriente, voli sospesi e vacanze annullate: le regole per i rimborsi ai viaggiatori modenesiIl conflitto in Medio Oriente pesa sul turismo modenese: Assoturismo Confesercenti fa il punto, attive le tutele per viaggiatori e operatori,... Contenuti utili per approfondire Multe annullate Temi più discussi: Multe agli scooter sulla preferenziale 90-91 durante le Olimpiadi: il comune di Milano le annulla tutte; Milano, corsia vietata per le Olimpiadi: Comune annulla migliaia multe; Segnale stradale modificato con scotch durante le Olimpiadi: migliaia di multe annullate a Milano; Multe annullate, è il trionfo dei centauri: Ha vinto il buon senso. Ora aspettiamo i rimborsi. Multe agli scooter sulla preferenziale 90-91 durante le Olimpiadi: il comune di Milano le annulla tuttePalazzo Marino ha annunciato un dietrofront nella giornata di venerdì 27 marzo. Tra le motivazioni anche i cartelli poco chiari ... milanotoday.it A Milano il Comune annulla migliaia di multe fatte ai motociclisti durante le OlimpiadiLa segnaletica usata per limitare la circolazione nelle corsie preferenziali era, a detta dell'amministrazione, di difficile comprensione. Tutte le sanzioni saranno quindi annullate (ed eventualmente ... dueruote.it Verranno annullate tutte le multe fatte ai motociclisti Arriva la conferma del sindaco di Milano: https://fanpa.ge/JN5rC facebook Segnale stradale modificato con scotch durante le Olimpiadi: migliaia di multe annullate a Milano x.com