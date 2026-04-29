Missione Salute del Pnrr | a Piacenza in funzione tredici nuove apparecchiature ad alta tecnologia

A Piacenza sono stati attivati tredici nuovi apparecchiature ad alta tecnologia nell’ambito della Missione Salute del PNRR. Questa iniziativa fa parte della Missione 6, che si focalizza su innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. La regione Emilia-Romagna ha raggiunto gli obiettivi previsti, rafforzando le strutture sanitarie con strumenti moderni e all’avanguardia.

L’Emilia-Romagna centra l’obiettivo della missione 6 Salute del Pnrr, dedicata all’innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Le 272 apparecchiature sanitarie di ultima generazione acquistate in questi mesi con i fondi europei sono entrate in funzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Ricerca e sperimentazione ad alta tecnologia: il taglio del nastroInaugurato oggi 2 marzo il Quantum Computing Lab, la nuova struttura dell’Università di Padova dedicata a ricerca e sperimentazione ad alta... Sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete consegnati al domicilio dei pazientiSensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: PNRR e sanità, cosa cambia con la Legge n. 50/2026. Novità su telemedicina e semplificazioni per i pazienti fragili; Cosa accadrà con il Pnrr Salute? Vaia avverte sui rischi delle cattedrali nel deserto; Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano; DL Commissari, Conferenza Regioni: bene l’emendamento che semplifica Missione 6. LA MISSIONE SALUTE DEL PNRR. UN INVESTIMENTO DA 1,4 MILIARDI PER LA SANITÀ IN CAMPANIA06/11/2024 - Nell'ambito delle iniziative della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Regione Campania sta intraprendendo un ambizioso percorso di innovazione e ... regione.campania.it Pnrr Missione salute. Al 1° trimestre 2024 rispettate tutte le scadenze europee. Il monitoraggio GimbeSugli step intermedi relativi all’Assistenza domiciliare, arrancano Campania e Sardegna, Sicilia ferma all’1%. Rimodulazione al ribasso del Pnrr: incognite su risorse e progetti che slittano dopo il ... quotidianosanita.it Prevenzione gratuita al servizio della comunità, Dolceacqua ospita “Missione e Salute” "Iniziative come questa avvicinano i servizi sanitari ai cittadini e promuovono la cultura della prevenzione, elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica - facebook.com facebook #PNRR Missione #Salute: l'assistenza territoriale è al palo Solo 66 Case della Comunità (3,9%) sono pienamente funzionanti Nessun Ospedale di Comunità ha tutti i servizi attivi #SalviamoSSN x.com