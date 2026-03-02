Ricerca e sperimentazione ad alta tecnologia | il taglio del nastro

Il 2 marzo è stato inaugurato il Quantum Computing Lab dell’Università di Padova, una nuova struttura dedicata alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della tecnologia avanzata. Alla cerimonia hanno partecipato la rettrice dell’università, un’assessora regionale e il presidente della Regione Veneto. La struttura si trova all’interno dell’ateneo e si concentra su studi e test nel settore del calcolo quantistico.

Inaugurato oggi 2 marzo il Quantum Computing Lab, la nuova struttura dell’Università di Padova dedicata a ricerca e sperimentazione ad alta tecnologia, alla presenza della rettrice Daniela Mapelli, dell’assessora Francesca Benciolini e del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. L’edificio, che si trova in via Luzzatti a Padova, ospita spazi progettati per svolgere attività su computer quantistico a ioni intrappolati, fisica dell’Universo, laser e ottica e altri laboratori. Un computer quantistico a ioni intrappolati è una piattaforma in cui l’informazione quantistica viene “scritta” e manipolata usando ioni (atomi elettricamente carichi) mantenuti sospesi e confinati tramite campi elettromagnetici all’interno di una trappola. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La Minerva torna ad Arezzo: anche il ministro Giuli al taglio del nastro della mostraAREZZO – Arezzo riabbraccia la sua divinità protettrice in un clima di solenne celebrazione che profuma di identità ritrovata.

UE: Casasco, investire in alta tecnologia, ricerca e innovazione“Il progetto portato avanti dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, è un progetto...

INAUGURATO ALL'UNIVERSITA' IL QUANTUM COMPUTING LAB | 02/03/2026

Una selezione di notizie su Ricerca.

Temi più discussi: Encefalopatia epilettica SCN2A, una terapia sperimentale offre nuove speranze - OMaR; Concluse con successo le attività sperimentali sulla Stazione Spaziale Internazionale di due progetti italiani; Da quarant'anni servizi di sperimentazione a 360° per le colture estensive; Palazzo Collicola. Apertura nuova stagione espositiva primavera 2026.

Ricerca e sperimentazioni. Gli oncologi del Goirc: No ai veti di un singolo comitato eticoL'appello nel corso del meeting annuale dell'associzione fondata nel 1982 e che oggi conta 32 centri affiliati del centro nord e della Sardegna. Le decisioni prese a livello del singolo comitato ... quotidianosanita.it

Cannabinoidi. È campano il primo centro multidisciplinare in Italia per la ricerca e la sperimentazioneIl Centro di ricerca per il controllo, lo sviluppo dei cannabinoidi presentato oggi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno è un punto di riferimento nazionale per il censimento ... quotidianosanita.it

Se foste alla ricerca di un'auto con un motore a 3 cilindri che sia super affidabile, allora vi consigliamo di leggervi la nostra Top 5. https://auto.everyeye.it/notizie/5-motori-3-cilindri-affidabili-vendita-dynamic-force-toyota-firefly-fiat-862643.htmlutm_medium= - facebook.com facebook

Accedi ora per ricevere la ricerca a tempo di fine stagione disponibile per un periodo di tempo limitato, che prevede incontri con i Pokémon protagonisti di Sentieri preziosi in #PokemonGO. x.com