In Asia si assiste a un possibile incremento della competizione missilistica, con attenzione rivolta al sistema R-37M, progettato in Russia. Questo missile, destinato a potenziare le forze aeree di uno dei paesi della regione, potrebbe influenzare anche le capacità dei velivoli di produzione cinese impiegati da un altro stato. La diffusione di questa tecnologia solleva interrogativi sulla dinamica militare tra i vari attori della zona.

In Asia potrebbe presto prendere il via una particolare corsa dei missili. Sotto i riflettori c’è il sistema R-37M, sviluppato in Russia e ora destinato a rafforzare le capacità dell’aeronautica indiana, con implicazioni dirette anche per i velivoli di origine cinese utilizzati dal Pakistan. Ecco che cosa sta succedendo nel continente asiatico. Missili russi per l’India. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, Mosca avrebbe autorizzato l’esportazione in India di circa 300 missili R-37M in un accordo da oltre un miliardo di dollari. Si tratta di armi aria-aria tra le più avanzate disponibili, con una gittata stimata tra i 300 e i 400 chilometri e una velocità che può superare di sei volte quella del suono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili russi come moltiplicatore di forza: così le armi di Putin inguaiano i jet cinesi

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