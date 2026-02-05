Fine del patto New Start Dai missili di Putin ai test di Trump | così riparte la corsa alle armi nucleari

La fine del patto New START riaccende le paure di una nuova corsa agli armamenti nucleari. Stati Uniti e Russia non hanno più limiti sui loro arsenali e questa decisione apre di nuovo uno scenario di tensione internazionale. I fantasmi della Guerra Fredda sembrano tornare, mentre i due paesi si preparano a riprendere la corsa agli armamenti che sembrava sotto controllo.

I fantasmi atomici della Guerra Fredda sono pronti a tornare. Oggi scade infatti il patto New START che Stati Uniti e Russia avevano firmato nel lontano 2010. L'intesa rappresentava il punto di caduta di un lungo percorso che le due potenze avevano intrapreso per limitare la corsa degli arsenali atomici. Un tentativo iniziato nel 1972 con i primi colloqui tra Richard Nixon e Leonid Brezhnev per passare poi al vertice di Ginevra del 1985 tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev e alla firma del trattato START nel 1991 tra George H.W. Bush e lo stesso Gorbachev. La fine del New START apre quindi un periodo di profonda incertezza e rischio di nuova corsa agli armamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Russia torna a far parlare di sé, alimentando i timori di una escalation militare.

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Argomenti discussi: Avviate a fine 2025 le attività di monitoraggio del PAESC e il progetto di divulgazione nelle scuole secondarie; Scaduto il patto di deterrenza atomica New Start, superpotenze senza limiti: Rischio raddoppio delle testate nucleari; Il ricatto nucleare di Putin Addio al New Start, il mondo entra nell’era del riarmo atomico senza regole; Riunione in Regione per l’Area funzionale urbana.

