La rotta thailandese di Putin | così la Russia importa droni cinesi

Putin ha scelto la Thailandia come punto di passaggio per le importazioni di droni cinesi, sfruttando una rotta commerciale emergente. La via attraversa Bangkok, dove i droni vengono trasferiti prima di arrivare in Russia, bypassando le sanzioni occidentali. Questa strategia consente alla Russia di rifornirsi di tecnologia senza passare per i canali ufficiali. La presenza di questa rotta si fa sempre più evidente tra le merci che entrano nel Paese.

C’è una nuova rotta commerciale che unisce idealmente Cina e Russia. È quella che passa attraverso la Thailandia, Paese diventato un hub cruciale per il trasferimento di droni cinesi verso Mosca, e che offre al Cremlino un canale alternativo per aggirare le restrizioni occidentali. Dopo l’offensiva in Ucraina lanciata da Vladimir Putin, le sanzioni imposte da Stati Uniti ed Europa hanno colpito duramente l’accesso russo a tecnologie militari e componenti dual use. Eppure, i dati doganali mostrano che nei primi undici mesi del 2025 la Federazione Russa ha importato dalla Thailandia droni per un valore di 125 milioni di dollari, pari all’88% dell’intero export thailandese di velivoli senza pilota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Decide la guerra tra Russia e Ucraina": perché tutto dipende dai droni cinesi

La Russia: droni contro la residenza di Putin Kiev: solo bugie, Mosca mina i progressi

