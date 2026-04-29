Mirko Pellegrini sequestrato il tesoro di ' Mr Asfalto' È accusato di corruzione negli appalti per le strade

Le autorità hanno sequestrato un patrimonio di cinque milioni di euro appartenente a Mirko Pellegrini, conosciuto come ‘Mr Asfalto’. Pellegrini è accusato di corruzione nell’ambito di appalti pubblici per le strade. Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno agito nell’ambito di un’indagine in corso. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per altri procedimenti giudiziari.

Cinque milioni di euro. È il valore del patrimonio di Mirko Pellegrini, noto anche come ‘Mister Asfalto’, sequestrato dai finanzieri del comando provinciale di Roma. Pellegrini, rinviato a giudizio, è un imprenditore romano attivo nel settore della manutenzione stradale. Il provvedimento, emesso.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Corruzione in appalti strade a Roma, chiesto rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini, noto come ‘Mister Asfalto’, e altre 37 fra... Mazzette in cambio di appalti per rifare le strade, sequestrati 5 milioni di euro a Mr. AsfaltoBlitz della finanza sull'imprenditore Mirko Pellegrini, già indagato per corruzione: sequestro preventivo da oltre 5 milioni per l'accusa di... Approfondimenti e contenuti Roma, chiesto il processo per Mister Asfalto: le accuse a Mirko PellegriniCorruzione e frode nelle forniture pubbliche: sono queste le accuse per cui la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Mirko Pellegrini, detto 'Mister Asfalto' imprenditore ... iltempo.it I pranzi e i tentativi falliti di abbordare i politici. Così Mr Asfalto cercava referenti per i suoi affariI finanziamenti (presunti) dati al senatore Bruno Astorre, morto il 2 marzo del 2023 a Roma e i tentativi di approccio (falliti) sia con il senatore, Claudio Mancini, molto vicino a Roberto Gualtieri, ... romatoday.it