Mazzette in cambio di appalti per rifare le strade sequestrati 5 milioni di euro a Mr Asfalto

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore coinvolto in un'indagine per corruzione. L'operazione si è concentrata su un caso di tangenti pagate in cambio di appalti per la riqualificazione delle strade. L'imprenditore, già indagato, è ora accusato anche di autoriciclaggio. L'indagine riguarda presunte irregolarità nelle assegnazioni di lavori pubblici.

Blitz della finanza sull'imprenditore Mirko Pellegrini, già indagato per corruzione: sequestro preventivo da oltre 5 milioni per l'accusa di autoriciclaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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