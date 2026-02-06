Il Carnevale anima Mirano con colori musica e tradizioni per tutta la comunità

Le strade di Mirano si riempiranno di colori, musica e allegria. Anche quest’anno, la città si prepara a celebrare il Carnevale con un calendario di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. Da matinée di teatro e giochi per i più piccoli a spettacoli e balli per gli adulti, la festa promette di portare energia e spensieratezza in ogni angolo. La città si prepara a vivere un’altra giornata di tradizione e divertimento, con le persone che già si stanno organizzando per partecipare alle varie iniziative.

