Il Carnevale anima Mirano con colori musica e tradizioni per tutta la comunità

Da veneziatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade di Mirano si riempiranno di colori, musica e allegria. Anche quest’anno, la città si prepara a celebrare il Carnevale con un calendario di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. Da matinée di teatro e giochi per i più piccoli a spettacoli e balli per gli adulti, la festa promette di portare energia e spensieratezza in ogni angolo. La città si prepara a vivere un’altra giornata di tradizione e divertimento, con le persone che già si stanno organizzando per partecipare alle varie iniziative.

Anche quest’anno il Carnevale animerà le strade di Mirano con una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la città, tra musica, teatro, giochi e momenti di festa per grandi e piccini. Dal 7 al 16 febbraio il programma propone iniziative di quartiere, spettacoli teatrali e il gran finale in.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale Mirano

Svelati i temi e i colori del Carnevale 2026 tra Anghiari e Sansepolcro, con grandi sfilate e tradizioni rinnovate

Questa domenica e la prossima, Anghiari e Sansepolcro si preparano a due grandi sfilate di Carnevale.

A Catanzaro il culto di San Biagio anima tradizioni e comunità in un incontro tra fede, storia e identità locale.

A Catanzaro, la festa di San Biagio ha portato in piazza la tradizione e la fede.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

A Carnevale fai ciao ciao con testo

Video A Carnevale fai ciao ciao con testo

Ultime notizie su Carnevale Mirano

Argomenti discussi: Carnevale, al corteo acqueo oltre 800 vogatori: il tradizionale scoppio della Pantegana riempie il Canal Grande di colore.

Carnevale 2026, le date che colorano il Lazio con coriandoli, balli in maschera e carri allegoriciDa Civita Castellana a Ronciglione, le sfilate che fanno storia Nel Lazio il Carnevale non è solo una festa, ma un rito collettivo che ogni anno riporta le pi ... etrurianews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.