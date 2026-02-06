Il Carnevale anima Mirano con colori musica e tradizioni per tutta la comunità
Le strade di Mirano si riempiranno di colori, musica e allegria. Anche quest’anno, la città si prepara a celebrare il Carnevale con un calendario di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. Da matinée di teatro e giochi per i più piccoli a spettacoli e balli per gli adulti, la festa promette di portare energia e spensieratezza in ogni angolo. La città si prepara a vivere un’altra giornata di tradizione e divertimento, con le persone che già si stanno organizzando per partecipare alle varie iniziative.
Anche quest’anno il Carnevale animerà le strade di Mirano con una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la città, tra musica, teatro, giochi e momenti di festa per grandi e piccini. Dal 7 al 16 febbraio il programma propone iniziative di quartiere, spettacoli teatrali e il gran finale in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
