Un rapporto analizza la situazione dei migranti in Italia, evidenziando come l’accoglienza non sia influenzata da un aumento imprevedibile degli arrivi, ma da decisioni politiche che, secondo i dati presentati, trasformano la gestione quotidiana in una situazione di emergenza. Il documento segnala che il sistema è caratterizzato da sovraffollamenti, riduzioni nei servizi di assistenza e situazioni di disagio tra i minori stranieri.

L’accoglienza in Italia non è vittima di una pressione migratoria fuori controllo, ma di una precisa scelta politica che trasforma la gestione ordinaria in una emergenza programmata. Lo denuncia ActionAid nel nuovo rapporto intitolato “La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026”, che alla narrazione governativa dell’invasione oppone dati ufficiali per dimostrare come l’attuale strategia non produca maggiore sicurezza, ma marginalità sociale. Il risultato, spiega il rapporto, di decreti e norme che avrebbero ridotto il sistema a un mero dispositivo “di filtro e contenimento”, dove i servizi per l’integrazione vengono sistematicamente tagliati a favore di una gestione ridotta spesso a vitto e alloggio: il prodotto di “scelte ministeriali e prefettizie, di capitolati, attivazioni, proroghe, delibere di emergenza e criteri amministrativi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, l’accoglienza nell’era Meloni? Sovraffollamento artificiale, tagli ai servizi e minori allo sbando: il rapporto

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