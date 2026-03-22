Oggi alle ore 11 al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona si svolge un appuntamento della rassegna 'Concerti Animati' intitolato

La rassegna ‘ Concerti Animati ’ torna al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona oggi (ore 11) con un appuntamento che unisce musica, immaginazione e partecipazione attiva del pubblico. Il concerto " Note dietro lo schermo " vede protagonisti l’ Orchestra Giovanile (foto) e il Coro "La città dei Suoni", che per l’occasione vengono affiancati dalla presenza scenica dell’attore Fabio Ambrosini, per un viaggio animato e interattivo nel mondo della musica per il cinema. Sul palco prende posto un’orchestra di circa 30 giovani musicisti, un ensemble inclusivo dove i ragazzi suonano fianco a fianco con i loro maestri, dando vita a un’esperienza formativa e artistica di grande valore con la direzione della Maestra Laura Petrocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Note dietro lo schermo" con l’Orchestra Giovanile

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