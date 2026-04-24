La Juventus mantiene l'interesse per il difensore spagnolo, considerato un possibile acquisto. Nel frattempo, il Celta Vigo, squadra di provenienza del calciatore, ha manifestato l'intenzione di proporre un rinnovo del contratto. La trattativa tra le parti coinvolte è ancora in corso, con entrambe le società che seguono attentamente gli sviluppi. La situazione resta in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali sui dettagli.

di Francesco Spagnolo Mingueza alla Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta allo spagnolo. Ma il Celta Vigo continua a sperare nel rinnovo. Le ultimissime. La Juventus si prepara a una sessione estiva di calciomercato all’insegna della qualità e della sostenibilità, puntando con decisione su profili che possano garantire solidità e duttilità tattica. In cima alla lista dei desideri di Comolli c’è un nome: l’operazione Mingueza alla Juve sta diventando una pista sempre più concreta, con il club torinese deciso a sfruttare l’opportunità di un parametro zero di alto livello. Il difensore spagnolo è attualmente in forza al Celta Vigo, ma il suo contratto è ormai agli sgoccioli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza alla Juve, i bianconeri restano sulle tracce dello spagnolo. Ma il Celta Vigo non molla. La mossa del club iberico

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La #Juventus ha avuto nuovi contatti con l’entourage di #Mingueza (in scadenza a giugno e seguito già a gennaio), negli ultimi giorni il #Celta Vigo gli ha proposto il rinnovo fin qui senza risposta. Molto interessati altri due o tre club, soprattutto in Premier. Anc x.com