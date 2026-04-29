Minetti il documento di adozione del bambino in Uruguay e il DECRETO di convalida della pratica del Tribunale di Venezia

Una sentenza di adozione ha stabilito l’affidamento di un bambino in Uruguay, definendolo “in stato di abbandono sin dalla nascita”. Tuttavia, sono emerse nuove evidenze che indicano come il bambino non sia mai stato abbandonato, ma che la coppia coinvolta, composta da Minetti e Cipriani jr., abbia praticato l’adozione. Contestualmente, è stato emesso un decreto di convalida della procedura da parte del Tribunale di Venezia.