Minetti il documento di adozione del bambino in Uruguay e il DECRETO di convalida della pratica del Tribunale di Venezia
Una sentenza di adozione ha stabilito l’affidamento di un bambino in Uruguay, definendolo “in stato di abbandono sin dalla nascita”. Tuttavia, sono emerse nuove evidenze che indicano come il bambino non sia mai stato abbandonato, ma che la coppia coinvolta, composta da Minetti e Cipriani jr., abbia praticato l’adozione. Contestualmente, è stato emesso un decreto di convalida della procedura da parte del Tribunale di Venezia.
La sentenza di adozione del bambino, definito "in stato di abbandono sin dalla nascita" nonostante nuove evidenze abbiano messo in rilievo il fatto che non sia mai stato abbandonato ma che la coppia Minetti-Cipriani jr. abbia tolto ai genitori biologici la responsabilità genitoriale, venne approvata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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