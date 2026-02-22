Adozione in casi particolari il Tribunale di Venezia riconosce una paternità di fatto

Il Tribunale di Venezia ha confermato la paternità di fatto di un uomo che ha vissuto a lungo con il minore, rendendo ufficiale il legame affettivo. La decisione nasce da un procedimento di adozione in casi particolari avviato per tutelare il benessere del bambino. La famiglia ha dimostrato stabilità e affetto, portando a una conclusione che rafforza i diritti del soggetto coinvolto. La sentenza apre nuove possibilità per casi simili nella regione.

Un legame affettivo già pienamente vissuto è diventato vincolo giuridico definitivo. Dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia si è concluso un procedimento di adozione in casi particolari, ai sensi dell’articolo 44 e seguenti della legge 4 maggio 1983 n. 184, che ha conferito riconoscimento formale a una realtà familiare consolidata nel tempo. Il riconoscimento di una paternità costruita nel tempo La vicenda riguarda una madre e i suoi due figli, cresciuti accanto al marito della donna, figura che, pur non essendo il padre biologico, ha esercitato una funzione genitoriale autentica e continuativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

