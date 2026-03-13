Il Tribunale di Venezia ha deciso di inviare gli atti alla Corte Costituzionale riguardo a una richiesta di adozione da parte di una coppia dello stesso sesso, che desidera adottare un bambino proveniente da un orfanotrofio straniero. La legge attuale vieta alle persone dello stesso sesso di adottare, creando un percorso giudiziario complesso per queste coppie. La questione rimane al centro di un dibattito legale e sociale.

Vorrebbero adottare un bambino che è in un orfanotrofio straniero. Un percorso a ostacoli per molte coppie, ma su terreno incidentato e giudiziario se si tratta di persone dello stesso sesso. E così il desiderio deve diventare un “processo” costituzionale. Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso di sollevare una questione di legittimità sulla normativa italiana in materia di adozioni, chiedendo alla Consulta di verificare se la legge produca effetti “irragionevoli, discriminanti e non giustificati”. Nel mirino dei giudici finisce in particolare il passaggio della normativa che esclude le coppie omosessuali unite civilmente dalla possibilità di adottare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge non permette adozione a persone dello stesso sesso, il Tribunale di Venezia manda gli atti alla Consulta

Articoli correlati

Adozioni e coppie gay, il Tribunale rimette la legge alla Consulta: ‘Il divieto è discriminante’L’ordinanza, riferisce ilCorriere della Sera, è stata emessa nell’ambito di un ricorso presentato dadue quarantenni veneziani, uniti civilmente, che...

Adozione in casi particolari, il Tribunale di Venezia riconosce una paternità di fattoUn legame affettivo già pienamente vissuto è diventato vincolo giuridico definitivo.

Tutto quello che riguarda Legge non permette adozione a persone...

Temi più discussi: Adozioni, il tribunale dei minori: Aprire a coppie gay unite civilmente; Venezia, coppia gay vuole adottare: il tribunale rinvia la decisione alla Consulta; Legge non permette adozione a una coppia gay, giudici inviano atti alla Consulta; Sull’esclusione delle ipotesi di recesso del socio ex art. 2437, c. 2 C.c. - DB.

Tribunale di Venezia apre all'adozione per coppie unite civilmenteIl Tribunale per i minorenni di Venezia ha emesso una decisione storica, sollevando una questione di legittimità costituzionale contro la legge italiana che vieta le adozioni alle coppie dello stesso ... gayburg.com

Venezia, coppia gay vuole adottare: il tribunale rinvia la decisione alla ConsultaI due, uniti civilmente dal 2019, vorrebbero accogliere nella propria famiglia un bambino ospite di un orfanotrofio all'estero. Per i giudici, la legge che lo impedisce potrebbe essere incostituzional ... rainews.it

Il tribunale per i minorenni di Venezia ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale per verificare eventuali "effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati" nella legge che non consente le adozioni alle coppie omosessuali unite civilmente #ANSA - facebook.com facebook

Il tribunale per i minorenni di Venezia ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale per verificare eventuali "effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati" nella legge che non consente le adozioni alle coppie omosessuali unite civilmente #ANSA x.com