Minacciate con il rito Voodoo giovani costrette a prostituirsi | condannate le 2 ‘madame’

Due donne sono state condannate per aver gestito un giro di prostituzione in cui alcune giovani, minacciate con pratiche di rito Voodoo, erano costrette a svolgere attività sessuale. Le indagini, che hanno coinvolto diverse forze dell’ordine, si sono concentrate sugli anni Novanta, periodo in cui il fenomeno della tratta di persone si è manifestato con crescente evidenza nella zona. La sentenza arriva a seguito di un lungo procedimento giudiziario.

Modena, 29 aprile 2026 – Il fenomeno ha radici lontane: erano gli anni Novanta quando iniziarono ad arrivare alla Bruciata le prime vittime di tratta. Giovani nigeriane costrette a vendere il proprio corpo dietro ricatto sulla via Emilia, tra Modena e Reggio Emilia. La nostra città è stata tra le prime ad essere teatro dei crimini legati alle associazioni organizzate nigeriane, dedite allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio ma oggi, come allora, sono ancora tante le ragazze vittime. Le condanne. Ieri, infatti, due presunte ‘madame’ di origine nigeriana, Benin City sono state condannate a 4 anni di carcere davanti alla corte d’Assise per il solo reato di favoreggiamento della prostituzione ma non dell’immigrazione clandestina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacciate con il rito Voodoo, giovani costrette a prostituirsi: condannate le 2 ‘madame’ Notizie correlate Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede... Leggi anche: Meta e Google condannate: Instagram e YouTube creano dipendenza nei giovani