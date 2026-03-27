Una giuria californiana ha stabilito che Meta e Google sono responsabili dei danni psicologici causati ai giovani dai loro servizi, Instagram e YouTube. La decisione si basa su un procedimento legale in cui si è accertato che entrambe le aziende abbiano contribuito alla dipendenza e ai problemi di salute mentale tra i minorenni. La sentenza include il riconoscimento delle responsabilità delle due società per i danni subiti.

Al centro del procedimento c’è Kaley G.M., una ragazza oggi ventenne che ha iniziato a usare YouTube e Instagram alle elementari, sviluppando nel corso dell’adolescenza ansia, depressione, pensieri suicidi e forte distorsione dell’immagine corporea. La tesi dell’accusa è chiara: le piattaforme sarebbero state progettate per creare dipendenza, sfruttando meccanismi psicologici noti per tenere i giovanissimi incollati allo schermo il maggior tempo possibile. Nel corso di sette settimane di dibattimento e oltre 40 ore di camera di consiglio distribuite su nove giorni, la giuria ha dovuto rispondere a due domande fondamentali: se Meta e Google fossero state negligenti nella progettazione dei servizi e se avessero fallito nel mettere in guardia l’utente sui rischi di un uso intensivo sin da giovanissima età. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meta e Google condannate: Instagram e YouTube creano dipendenza nei giovani

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