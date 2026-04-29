Minaccia e perseguita la collega | addetto al canile rinviato a giudizio

Un uomo di 42 anni, di origine rumena, è stato portato davanti al giudice con l’accusa di aver minacciato e perseguitato una collega presso il canile di Città di Castello. La vicenda riguarda comportamenti ripetuti che hanno coinvolto la stessa persona, portando alla richiesta di rinvio a giudizio. La procedura legale continuerà per chiarire i fatti e determinare eventuali responsabilità.

Un 42enne rumeno è stato rinviato a giudizio per atti persecutori nei confronti di una collega del canile di Città di Castello. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero, l’uomo, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, avrebbe sottoposto la donna a una lunga serie di molestie e minacce.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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