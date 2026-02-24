Perseguita la collega di lavoro con scenate di gelosia e foto ossessive | sessantenne davanti al giudice

Un uomo di sessant’anni ha perseguitato una collega di lavoro con continue scenate di gelosia e foto ossessive. La causa deriva da comportamenti insistenti che hanno creato tensioni sul posto di lavoro. La polizia cerca l’uomo, che si era reso irreperibile, impedendo un’udienza immediata. Il giudice ha deciso di rinviare l’udienza per consentire nuove ricerche. La vicenda si intreccia con le tensioni tra colleghi e la difficile gestione dei comportamenti ossessivi.

Secondo l'accusa, la vittima viveva nel terrore sul luogo di lavoro. L'imputato risulta irreperibile È accusato di stalking nei confronti della collega di lavoro al centro commerciale, ma è attualmente irreperibile e il giudice rinvia l’udienza per effettuare nuove ricerche. L’uomo, un libico di 60 anni, difeso dall’avvocato Mirko Ceci, è accusato di aver creato un vero e proprio clima di terrore intorno alla donna, sua collega in un centro commerciale, con una serie di comportamenti persecutori e ossessivi. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, che ha coordinato le indagini, le molestie sarebbero iniziate nel maggio del 2025. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Morte dello studente a La Spezia, il 19enne confessa davanti al giudice: ucciso per gelosia a causa di alcune foto d’infanzia scambiate con la ragazzaA La Spezia, Zouhair Atif ha confessato di aver ucciso un 19enne, motivato dalla gelosia legata a foto d'infanzia scambiate con la ragazza.

Maltratta la sua donna. Schiaffi, calci e offese. Scenate di gelosiaUna relazione segnata da violenza e gelosia, con schiaffi, calci e parole offensive, ha profondamente alterato la vita di una donna.