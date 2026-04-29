Minacce di morte in Consiglio comunale | bufera a San Genesio

Al termine dell'ultimo Consiglio Comunale di San Genesio, sono state segnalate minacce di morte rivolte ai presenti. L'episodio ha generato una forte reazione tra i partecipanti e le autorità locali, che hanno condannato fermamente l'accaduto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e ha portato a un intervento delle forze dell'ordine per chiarire i fatti e garantire la sicurezza dei membri dell'assemblea.

San Genesio e Uniti (Pavia), 29 aprile 2026 – “Quanto accaduto al termine del Consiglio Comunale di San Genesio è di una gravità inaudita ”. Irina Invernizzi, capogruppo di San Genesio Futura commenta così quanto è successo durante la seduta di martedì sera e documentato da un video. Nelle immagini della registrazione dell’incontro si vede il neo-consigliere di San Genesio Futura Fabrizio Comini subentrato dopo le dimissioni presentate a metà aprile da Marzia Testa passata ad organizzare eventi pubblici, dire qualcosa all’indirizzo della giunta e, mentre si allontana si sente in sottofondo qualcuno replicare “ Io gli taglio la gola a questo qui ”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Minacce di morte in Consiglio comunale": bufera a San Genesio Notizie correlate Bufera in consiglio comunale a Calenzano vicino Firenze, la consigliera FdI sui palestinesi: "Storpi e poveri"Una politica di Fratelli d’Italia, Monica Castro, ha suscitato polemiche in consiglio comunale a Calenzano definendo “poveretti e storpi” i... Inter-Juve, la bufera continua: minacce di morte all’arbitro La PennaL'arbitro di Inter-Juve, dopo la bufera sugli episodi del match ha ricevuto pesanti minacce sui profili social. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Venezi-Fenice, tra azioni legali e accuse. I lavoratori denunciano minacce di morte sui social; Minacce di morte alla deputata leghista Matone: Muori subito; Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: Muori subito. Chiara Balistreri: «Dopo la denuncia è cominciato l'incubo, ho subito minacce di morte». Lo sfogo dell'influencer alla CameraArriva un'altra richiesta d'aiuto colma di rabbia da parte di Chiara Balistreri, l'infuencer 23enne di Bologna, che questa mattina è stata ospite di una conferenza ... ilmessaggero.it Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi ComeyPer la prima volta nella storia americana un ex direttore dell'Fbi non solo è stato incriminato, due volte, ma potrebbe essere messo dietro le sbarre ... ilgiornale.it Venezi, insulti e minacce di morte agli orchestrali della Fenice. E FdI difende la direttrice d'orchestra - facebook.com facebook Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey x.com