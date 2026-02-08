Bufera in consiglio comunale a Calenzano vicino Firenze la consigliera FdI sui palestinesi | Storpi e poveri

Una discussione accesa in consiglio comunale a Calenzano, vicino Firenze. La consigliera di Fratelli d’Italia, Monica Castro, ha descritto i palestinesi di Jenin come “poveri e storpi”. La frase ha scatenato molte polemiche e reazioni da parte di altri consiglieri e cittadini presenti in aula. La vicenda ha suscitato immediatamente commenti sui social e richieste di chiarimenti.

Una politica di Fratelli d'Italia, Monica Castro, ha suscitato polemiche in consiglio comunale a Calenzano definendo "poveretti e storpi" i palestinesi di Jenin, mentre si discuteva un gemellaggio tra i due territori. Le sue parole hanno ricevuto dure critiche da Pd e opinione pubblica, che hanno richiesto e provvedimenti e le scuse da parte dell'esponente di centrodestra.

