L'arbitro di Inter-Juve, dopo la bufera sugli episodi del match ha ricevuto pesanti minacce sui profili social. La Penna ha presentato una denuncia alla polizia statale. Intanto Rocchi valuta due opzioni Il giorno dopo il derby d’Italia non è stato dedicato all’analisi tecnica o alla revisione degli episodi di campo. Per Federico La Penna, direttore di gara di Inter-Juve a San Siro, le ore successive alla partita sono state segnate da un’altra emergenza: le minacce di morte ricevute sui social network. L’arbitro della sezione di Roma 1 ha deciso di raccogliere il materiale e presentare denuncia alla Polizia Postale, dopo che il web è stato invaso da messaggi gravissimi indirizzati a lui e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter-Juve, la bufera continua: minacce di morte all’arbitro La Penna

