Inter-Juve la bufera continua | minacce di morte all’arbitro La Penna
Durante la partita tra Inter e Juventus, l’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte sui social. La tensione si è alzata dopo le decisioni prese durante il match, che alcuni tifosi non hanno accettato. Nei giorni successivi, l’arbitro ha pubblicato screenshot di messaggi intimidatori che circolano in rete.
L'arbitro di Inter-Juve, dopo la bufera sugli episodi del match ha ricevuto pesanti minacce sui profili social. La Penna ha presentato una denuncia alla polizia statale. Intanto Rocchi valuta due opzioni Il giorno dopo il derby d’Italia non è stato dedicato all’analisi tecnica o alla revisione degli episodi di campo. Per Federico La Penna, direttore di gara di Inter-Juve a San Siro, le ore successive alla partita sono state segnate da un’altra emergenza: le minacce di morte ricevute sui social network. L’arbitro della sezione di Roma 1 ha deciso di raccogliere il materiale e presentare denuncia alla Polizia Postale, dopo che il web è stato invaso da messaggi gravissimi indirizzati a lui e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Minacce di morte all'arbitro dopo Inter-Juve, la Penna sotto choc
Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso.
La Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti!
Federico La Penna vive momenti difficili dopo il match tra Inter e Juventus, a causa delle minacce di morte ricevute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Spunta il nuovo labiale di Spalletti a Ferri: Vai, ti aspettano gli arbitri. Continua la bufera Inter-Juve
Spunta un nuovo filmato, che immortala Spalletti a colloquio con Riccardo Ferri, club manager dell'Inter. Il tecnico della Juventus, si avvicina all'ex difensore nerazzurro e a fine partita gli dice:
Bastoni nel mirino dopo Inter-Juve: minacce social e polemiche, cosa succede con la Nazionale
Il caso esploso dopo Inter-Juventus continua a far discutere. Al centro della bufera c'è Alessandro Bastoni, finito nel mirino per l'episodio che ha portato
