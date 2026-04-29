Ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per minacce a Trump dopo una foto di conchiglie col numero 8647
Un ex direttore dell'agenzia federale è stato incriminato con l'accusa di aver rivolto minacce di morte a un ex presidente, dopo aver condiviso su Instagram una foto in cui delle conchiglie sulla sabbia formavano il sequenza numerica 8647. La foto è stata pubblicata circa un anno fa e ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno deciso di procedere con le indagini e il successivo procedimento legale.
L’Ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per minacce di morte a Trump per la foto pubblicità su Instagram un anno fa in cui delle conchiglie sula sabbia formavano il numero 86 47. “Sono innocente. Non ho paura” ha dichiarato l’ex alto dirigente che indagò sui rapporti fra Mosca e Trump e fu licenziato proprio da Trump.🔗 Leggi su Fanpage.it
Federal grand jury requests arrest warrant for James Comey, indicted for threats to harm Trump
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