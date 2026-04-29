Ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per minacce a Trump dopo una foto di conchiglie col numero 8647

Un ex direttore dell'agenzia federale è stato incriminato con l'accusa di aver rivolto minacce di morte a un ex presidente, dopo aver condiviso su Instagram una foto in cui delle conchiglie sulla sabbia formavano il sequenza numerica 8647. La foto è stata pubblicata circa un anno fa e ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno deciso di procedere con le indagini e il successivo procedimento legale.