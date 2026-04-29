Minacce con coltello e furto di energia elettrica citato a giudizio un 26enne

Un ragazzo di 26 anni è stato citato a giudizio dopo aver minacciato con un coltello e aver rubato energia elettrica. La vicenda si è protratta per alcune settimane, creando disagio e timore tra i membri di una famiglia di Cursi. La situazione ha causato un clima di tensione nella comunità locale, portando le autorità a intervenire per chiarire i fatti.

LECCE – Una situazione particolare e reiterata per un paio di settimane, fino a turbare un’intera famiglia di Cursi, generando un forte stato di ansia e paura.I fatti risalgono al periodo compreso tra il 5 e il 18 luglio del 2024 e hanno avuto inizio il giorno in cui una donna di 47 anni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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