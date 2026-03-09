Furto di energia elettrica con la tecnica della calamita svolta per 27enne

Una donna di 27 anni di Castel Volturno è stata assolta dal tribunale con la decisione di non luogo a procedere nel caso di furto di energia elettrica tramite l'uso di calamite. La vicenda riguarda l'accusa di aver sottratto energia senza autorizzazione, ma il giudice ha deciso di chiudere il procedimento senza condanne. La sentenza è stata comunicata di recente.

Sentenza di non luogo a procedere per la donna. Procura contestava di aver sottratto 6547,06 Kwh all'Enel per un importo di 1.129,38 euro Sentenza di non luogo a procedere per A.M., 27enne di Castel Volurno accusata di furto di energia elettrica. E' quanto disposto dal giudice monocratico Pasquale D'Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della 27enne, assistita dall'avvocato Francesca Luongo. Secondo la ricostruzione della Procura sammaritana la 27enne mediante la realizzazione di un allaccio abusivo e la manomissione del contatore mediane la tecnica della calamita, posto all'interno dello stabile di via Cilea a Castel Volturno, avrebbe sottratto all'Enel Servizio Elettrico Spa 6.