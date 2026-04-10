Insulti razzisti e minacce con il coltello contro il vicino straniero | 71enne citato a giudizio

Un uomo di 71 anni è stato citato a giudizio davanti al Tribunale penale di Perugia per aver minacciato con un coltello un vicino di casa di origine marocchina e avergli rivolto insulti di natura razzista. L’episodio si sarebbe verificato all’interno di un complesso residenziale, portando alla denuncia da parte della vittima. La vicenda è ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo di 71 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver minacciato con un coltello un condomino e pronunciato insulti razzisti, sempre contro il vicino di casa marocchino.La Procura della Repubblica di Perugia ha citato direttamente a giudizio l’uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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