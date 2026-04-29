Minacce ai passanti e danni alle auto | uomo arrestato dai Carabinieri

Lunedì notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un uomo accusato di aver minacciato passanti e danneggiato auto in strada. Durante le operazioni, l’uomo ha opposto resistenza e violenza ai militari intervenuti. L’arresto è stato eseguito in seguito a segnalazioni di comportamenti aggressivi e danni alle vetture nelle vicinanze.

Lunedì notte o Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti a Marina di Ravenna su richiesta di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Violenze e minacce alla madre da anni: uomo arrestato dai carabinieriUn uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e i carabinieri scoprono che violenze e minacce andavano avanti da anni. Caos nel locale: minacce ai clienti, danneggiamenti e aggressione ai Carabinieri: arrestato un uomoI Carabinieri della compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno tratto in arresto un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Minacce ai passanti e danni alle auto: uomo arrestato dai Carabinieri; Minaccia i passanti con un pugnale di 25 cm: arrestato dalla Polizia; Minaccia passanti con un pugnale ma alla vista del taser della polizia si arrende subito: arrestato; Minaccia i passanti con una pistola, fermato dopo un inseguimento. Minaccia i passanti e tira sassi. Arrestato dai carabinieriUn 46enne di origine emiliana è stato arrestato l’altro ieri a Marina di Ravenna dai carabinieri con l’accusa di ... ilrestodelcarlino.it Minacce a donne e passanti a Roma, preso l'incubo di Montesacro. «Quello straniero ci terrorizzava anche dentro casa»ROMA - Per oltre un mese ha seminato paura tra le strade di Montesacro, trasformando la quotidianità dei residenti in un continuo stato di allerta. Nella zona dell'Espero, ... ilmessaggero.it Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey - facebook.com facebook Venezi-Fenice, tra azioni legali e accuse. I lavoratori denunciano minacce di morte sui social. Il sipario non è calato del tutto sulla brutta storia che, per sette mesi, ha legato il nome della Maestra al Teatro veneziano. x.com