Negli Emirati Arabi Uniti sono stati schierati militari israeliani e un sistema di difesa Iron Dome, con operazioni di intercettazione di missili e droni provenienti dall’Iran. Una batteria di Iron Dome è stata installata ad Abu Dhabi, mentre le forze israeliane sono presenti sul territorio. Questa presenza fa parte di un’alleanza tra i due paesi, che collaborano in ambito di sicurezza e difesa.

Una batteria di Iron Dome schierata ad Abu Dhabi, militari israeliani operativi sul terreno, intercettazioni di missili e droni iraniani. Non un’esercitazione né una vendita di armamenti, ma un intervento diretto. La rivelazione di Axios fotografa un passaggio che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile: Israele che per la prima volta ha schierato il suo sistema difensivo – adatto soprattutto ai missili di corta gittata, mentre per quelli di lunga ci sono le batterie THaAD o i sistemi Arrow e David’s sling – al di fuori dei suoi confini, negli Emirati Arabi Uniti che nell’ultima guerra, avendo fornito logistica e basi per l’attacco israelo-americano all’Iran, hanno subito le rappresaglie asimmetriche della Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Militari e Iron Dome schierati negli Emirati: Israele costruisce le sue alleanze (di comodo) diventando il poliziotto del Golfo

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