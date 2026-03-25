Il quotidiano Financial Times ha riportato che Volkswagen sarebbe in trattative con Israele per produrre componenti del sistema anti-missile Iron Dome presso uno dei suoi stabilimenti in Germania. Lo stabilimento di Volkswagen a Osnabrück, situato nel nord-ovest del paese, rischia la chiusura e conta circa 2.000 dipendenti. La notizia riguarda anche possibili accordi tra l’azienda e le autorità israeliane per questa produzione.

La casa automobilistica tedesca valuta la riconversione dell'impianto di Osnabrück dopo il 2027 per salvare 2.300 posti di lavoro Lo stabilimento della Volkswagen a Osnabrück, nel nord-ovest della Germania, rischia la chiusura e tutti i suoi 2.300 operai e dipendenti il licenziamento dopo la fine della linea produttiva prevista nel 2027. Ma la casa automobilistica tedesca, secondo uno scoop pubblicato dal quotidiano britannico The Financial Times, è già in trattative con l’azienda statale israeliana del settore difesa, Rafael Advanced Defense Systems, che ha sviluppato, tra l’altro, il sistema anti-missile Iron Dome, per riconvertire l’impianto alla produzione (non di armi ma) di generatori e veicoli di trasporto di missili e lanciarazzi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo scoop del Financial Times: “Volkswagen è in trattative con Israele?per produrre componenti?per il sistema anti-missile Iron Dome?in uno dei suoi stabilimenti?automobilistici in Germania”

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