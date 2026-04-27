Israele ha segretamente inviato agli Emirati batterie Iron Dome e truppe

Durante il conflitto con l’Iran, Israele ha inviato in modo riservato una batteria del sistema di difesa aerea Iron Dome e truppe negli Emirati Arabi Uniti. Questa operazione rappresenta il primo utilizzo del sistema antimissilistico israeliano oltre i confini nazionali. Le autorità coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’operazione. La notizia è stata diffusa da fonti non ufficiali.

Israele ha dispiegato segretamente una batteria del sistema di difesa aerea Iron Dome e truppe negli Emirati Arabi Uniti durante la guerra con l’ Iran, segnando il primo impiego oltreconfine per il celebre sistema antimissilistico israeliano. Lo rivelano ad Axios fonti israeliane e statunitensi, secondo cui la decisione sarebbe stata presa dal premier Benjamin Netanyahu dopo un colloquio con il presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in risposta ai massicci attacchi con missili e droni lanciati da Teheran contro il Paese del Golfo. Il dispiegamento, che ha incluso anche operatori dell’esercito israeliano, avrebbe permesso di intercettare decine di missili iraniani, contribuendo a rafforzare la difesa degli Emirati, colpiti da centinaia di vettori nel corso del conflitto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele ha segretamente inviato agli Emirati batterie Iron Dome e truppe Notizie correlate Lo scoop del Financial Times: “Volkswagen è in trattative con Israele?per produrre componenti?per il sistema anti-missile Iron Dome?in uno dei suoi stabilimenti?automobilistici in Germania”La casa automobilistica tedesca valuta la riconversione dell'impianto di Osnabrück dopo il 2027 per salvare 2. Svolta Volkswagen per salvare la fabbrica in Sassonia. “Produrrà componenti di Iron Dome, anche camion per trasportare missili”Roma, 26 marzo 2026 – Basta aprire qualsiasi libro di storia per ricordare che Volkswagen – la casa automobilistica che, secondo le intenzioni di...