Vanja Milinkovic-Savic ha parlato della sua stagione, esprimendo un rimpianto personale legato a quest’ultimo periodo. Durante un’intervista radiofonica, il portiere serbo ha anche commentato l’atmosfera creata dai tifosi del Napoli, descrivendo l’intensità del loro sostegno. Ha menzionato in particolare anche la partita contro il Como, senza entrare in dettagli specifici. La sua voce ha messo in luce alcuni aspetti della sua esperienza in questa stagione.

Vanja Milinkovic-Savic ha scoperto l’intensità del tifo del Napoli durante questa stagione. Il portiere serbo, intervistato a Radio CRC, ha rivelato una sorpresa inaspettata sulla passione dei tifosi partenopei, senza tralasciare un rammarico importante. Napoli, le difficoltà della stagione e il grande rammarico. La stagione degli azzurri non è stata priva di ostacoli, ma il portiere serbo ritiene che il percorso sia stato comunque positivo complessivamente. “Chiaramente le difficoltà ci sono state in questa stagione, qualcuna l’abbiamo sofferta un po’ di più, ma si superano”, ha ammesso. Milinkovic-Savic ha evidenziato come gli ostacoli facciano parte della normale evoluzione di un campionato, anche se la quantità di difficoltà affrontate dalla squadra è stata superiore alle aspettative iniziali.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milinkovic-Savic allo scoperto: “Ho un rimpianto sulla stagione…”, poi su tifosi e Como

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per Giovane

Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su MeretCagliari-Napoli (domani alle 18:30) potrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Scott McTominay e Kevin De Bruyne.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, il riscatto dei big nella notte show; ASSIST fantacalcio Napoli-Cremonese: tutti i +1 assegnati; Probabili formazioni Napoli Cremonese | Quote: Conte ancora con tutti i big? (Serie A, oggi 24 aprile 2026).

MILINKOVIC-SAVIC NON CI STA C'È UN RIMPIANTO SULLA STAGIONE - facebook.com facebook

52’ Alisson Santos, poker Napoli! Golazo dell’attaccante brasiliano: Milinkovic-Savic lancia Santos che si fa tutto il campo palla al piede fino a tirare e spiazzare Audero #NapoliCremonese 4-0 x.com