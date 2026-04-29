Miliardi di particelle nel cibo | l’allarme di Matteo Bassetti gela chi usa il microonde

Un medico ha lanciato un avviso riguardo l’uso di contenitori in plastica nel microonde. Ha sottolineato che nel cibo riscaldato si possono liberare miliardi di particelle di plastica che potrebbero essere ingerite. L’appello si rivolge a chi utilizza regolarmente il microonde per preparare pasti veloci o scaldare i cibi, raccomandando di fare attenzione ai contenitori impiegati.

Attenzione a quel contenitore ‘comodo’ che infilate nel microonde per la pausa pranzo in ufficio o per la cena veloce a casa. A rilanciare l'allerta, con la consueta schiettezza, è il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova. Plastica nel.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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