Mai visto un focolaio così esplosivo I No Vax hanno stufato Matteo Bassetti lancia l’allarme per i casi di meningite da meningococco nel Kent

Matteo Bassetti ha commentato l’attuale situazione dei casi di meningite da meningococco nel Kent, definendo il focolaio come il più esplosivo mai registrato. Ha sottolineato la rapidità con cui si è diffuso, affermando di non aver mai assistito a una situazione simile prima d’ora. Le autorità stanno monitorando attentamente la diffusione del contagio e le risposte sanitarie in corso.

«Mai vista una cosa del genere prima di oggi. Mai visto un focolaio così esplosivo per la rapidità di diffusion e». A lanciare l’allarme direttamente da Bruxelles è Matteo Bassetti, docente di Malattie Infettive presso la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Un allarme lanciato via Facebook per il focolaio di meningite da meningococco (MenB) che ha colpito il Kent, nel Regno Unito, comprovato dai numeri. Due ragazzi morti, un’altra ventina colpita, tenuta sotto stretta osservazione. Uno di questi in Francia. E circa 30mila persone sottoposta a profilassi. Insomma, non c’è nulla da scherzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mai visto un focolaio così esplosivo. I No Vax hanno stufato”. Matteo Bassetti lancia l’allarme per i casi di meningite da meningococco nel Kent Articoli correlati Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casiContinua a salire il numero dei casi di sospetta meningite acuta nel Regno Unito. Meningite nel Kent, Bassetti: “Tra i focolai più esplosivi mai visti, dove sono i fenomeni contro i vaccini?”In un accorato post pubblicato su Facebook, l'infettivologo Matteo Bassetti ha evidenziato l'eccezionalità del focolaio di meningite da meningococco... Altri aggiornamenti su Matteo Bassetti Argomenti discussi: VIDEO | Meningite in Inghilterra, i casi accertati salgono a 20. Studenti in fila per gli antibiotici. Mai visto un focolaio così esplosivo. I No Vax hanno stufato. Matteo Bassetti lancia l’allarme per i casi di meningite da meningococco nel KentMai visto un focolaio così esplosivo: Bassetti avverte sulla meningite nel Kent che ha già causato due morti tra i giovani ... ilfattoquotidiano.it Meningite, Bassetti attacca: Focolaio esplosivo, dove sono quei fenomeni dei no vax?La meningite meningococcica di tipo B, responsabile del focolaio, è una patologia rara ma estremamente grave. Colpisce le meningi, le membrane che proteggono cervello e midollo spinale, e può evolvere ... baritalianews.it