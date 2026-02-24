Lattine e barattoli fuorilegge ancora tra gli scaffali dei supermercati L’allarme di Bassetti | Rischio tumori infertilità e pubertà precoce Non scaldateli al microonde

L’uso di lattine e barattoli non a norma causa preoccupazioni sanitarie. Nonostante le raccomandazioni, molti supermercati ancora vendono prodotti con materiali potenzialmente dannosi. La presenza di queste confezioni, contenenti sostanze pericolose, aumenta il rischio di problemi di salute come tumori e infertilità. I consumatori continuano a trovarli sugli scaffali, senza sapere i rischi nascosti. La questione rimane irrisolta e richiede interventi immediati.

Tra gli scaffali dei supermercati è ancora possibile trovare lattine “ fuorilegge ” da oltre un anno per la presenza di una sostanza associata al rischio tumori e infertilità. Possono contenere legumi, come ceci o fagioli, oppure energy drink. Sono pratiche, ma non innocue. Perchè contengono il Bisfenolo A, noto come BPA, un composto chimico utilizzato dagli anni Sessanta per la produzione di plastiche sia rigide sia morbide, trasparenti o in policarbonato. E’ presente anche in dispositivi medici ed elettronici, oltre che nella carta termica, come quella degli scontrini, in particolare quelli dell e carte di credito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

