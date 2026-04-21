Pero un nuovo parco per non dimenticare Sergio Ramelli | il rito

Il comune di Pero ha aperto ieri un nuovo parco dedicato a Sergio Ramelli. L'evento si è svolto con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla cerimonia di inaugurazione. Durante l'evento, sono stati letti alcuni discorsi e sono state deposte corone di fiori. Il parco si trova in una zona centrale del paese e sarà accessibile a tutti.

Il comune di Pero ha celebrato, nella giornata di ieri 20 aprile 2026, l’inaugurazione di un nuovo spazio verde intitolato alla memoria di Sergio Ramelli, il giovane studente del liceo Molinari di Milano che perse la vita nel marzo del 1975 a causa di un attacco perpetrato da un gruppo di Avanguardia Operaia proprio nei pressi della sua abitazione. La cerimonia, avvenuta a pochi giorni dal ricorrente anniversario della tragedia, ha la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, insieme al sindaco Antonio Abbate e ai rappresentanti delle istituzioni locali. Un rito civile per trasformare il dolore in memoria collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pero, un nuovo parco per non dimenticare Sergio Ramelli: il rito Notizie correlate Leggi anche: Sergio Ramelli, i giudici che vedono ancora il fascismo nel corteo per commemorarlo Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: “Un suo miracolo”"Cinquantun anni dopo, un paese come Pero che allora, non dico non avrebbe fatto questa cerimonia ma non ci avrebbe neanche consentito di pensarci,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pero: inaugurato il parco intitolato a Sergio Ramelli, il giovane missino ucciso nel 1975; Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: Un suo miracolo; Intitolato giardino a Sergio Ramelli La Russa | Un suo miracolo. Pero: inaugurato il parco intitolato a Sergio Ramelli, il giovane missino ucciso nel 1975Alla cerimonia ha partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa: Questa dedica è la sua più grande vittoria ... msn.com Un parco per Sergio Ramelli: Si trova vicino alle scuoleAllo studente di destra ucciso nel ’75 intitolato un giardino tra le vie Novello e Furioso. Il vicesindaco: Questa targa è un monito alla giustizia per le future generazioni. . ilrestodelcarlino.it Oggi a Pero abbiamo partecipato all’intitolazione di un parco a Sergio Ramelli. Ricordare la sua storia significa trasmettere ai più giovani il valore della memoria storica e della libertà, che non può mai essere data per scontata e va difesa ogni giorno, anche att facebook Il mio intervento in occasione dell’intitolazione del giardino comunale di Pero (MI) alla memoria di Sergio Ramelli. x.com