Milano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro. Sono i partecipanti a un corteo organizzato dall’ultradestra, che si muove lungo le strade del centro cittadino. Alla testa del gruppo ci sono cartelli e bandiere, mentre il passaggio viene seguito da alcune persone che osservano silenziose. La manifestazione ricorda tre figure, con i presenti che si sono radunati per rendere omaggio.

Milano, 29 aprile 2026 – Sono in tanti, camminano in colonne da cinque, vestiti di scuro. Sono i partecipanti, appartenenti all’ultradestra milanese, del corteo che si è mosso poco dopo le 21, da via Aselli, per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, ma anche di Enrico Pedenovi, ucciso il 29 aprile 1976 in un agguato rivendicato da militanti della sinistra armata, e di Carlo Borsani, ex ufficiale e dirigente della Repubblica Sociale Italiana fucilato il 29 aprile 1945 da partigiani. https:www.quotidiano.netvideodiretta-quotidiano-nazionale-hdcfxky1 In testa al corteo i militanti sorreggono lo striscione "Onore ai camerati caduti". I partecipanti stanno sfilando verso via Paladini, dove si trova il murale dedicato a Ramelli, nei pressi del luogo in cui il giovane fu aggredito il 13 marzo 1975 e della sua abitazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, l’ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani

Notizie correlate

Stacca i manifesti sul corteo per Sergio Ramelli a Milano, 33enne picchiato da neofascisti: “Erano almeno 10”Un 33enne è stato aggredito a Milano da un gruppo di militanti di estrema destra per aver staccato manifesti della parata per Sergio Ramelli.

Ricordare Sergio Ramelli, monito contro ogni violenzaSergio Ramelli resta una ferita aperta della violenza politica: il suo ricordo invita al dialogo e al rispetto delle idee.

Panoramica sull’argomento

Milano, l’ultradestra in corteo per ricordare Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo BorsaniCentinaia, in colonne da cinque, hanno preso parte al corteo partito poco dopo le 21 in via Aselli e diretto in via Paladini ... ilgiorno.it

A Milano partito il corteo per Ramelli dell'ultradestraSi è mosso poco dopo le 21 da via Aselli il corteo dell'ultradestra milanese per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, ma anche di Enrico Pedenovi, ucciso il 29 aprile 1976 in un agguato rivend ... ansa.it