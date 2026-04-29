Milano tribunale su carabiniere assolto | Non è uno stalker anzi ha protetto le donne

Un ex comandante dei carabinieri di una stazione milanese è stato assolto in tribunale dall’accusa di stalking. La decisione ha confermato che l’uomo non aveva comportamenti morbosi nei confronti di alcune giovani donne e che, al contrario, si era impegnato a proteggere le persone coinvolte. La vicenda ha portato alla luce il suo ruolo di tutela e il suo atteggiamento nei confronti delle ragazze, smentendo le accuse precedenti.

L’ ex comandante dei carabinieri della stazione di San Donato Milanese, Antonio Giulino, non è mai stato una stalker affetto da “morbosità” nei confronti di giovani ragazze. Anzi, era “una figura importante per i Servizi Sociali” del Comune alle porte di Milano che nella sua “veste” di militare metteva “attenzione” alla presa in carico di “donne oggetto di violenza di genere” e soggetti vulnerabili. Tanto da tenere “nel proprio ufficio” la fotografia di una “ragazza” che “benché si fosse rivolta” ai militari non si era convinta a “sporgere” la querela “contro il fidanzato” che poi l’aveva “uccisa” e sul “desktop” del computer una cartella dal titolo ‘stalking e maltrattamenti’ con all’interno “immagini di donne di vittime di violenza” di cui si era occupato fra 2021 e 2016.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, tribunale su carabiniere assolto: “Non è uno stalker, anzi ha protetto le donne” Notizie correlate Leggi anche: Il professore è uno stalker. Anzi no, ma... Leggi anche: Il vicino di casa non è uno stalker. Assolto 65enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta Equalize, la rete dei dossier si allarga: indagato un altro carabiniere a Milano; Inchiesta Hacker, altro carabiniere indagato nel Nucleo investigativo di Milano; Molotov contro la stazione dei carabinieri, arrestati 5 minori -; Cattiva condotta in comunità, 33enne arrestato. Milano, tribunale su carabiniere assolto: Non è uno stalker, anzi ha protetto le donneSono le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 10 marzo ha assolto, con formula piena perché il fatto non sussiste, il 49enne ex ... lapresse.it Tir carichi di droga dalla Spagna a Milano: smantellata la multinazionale dell'hashishTredici persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni tra Milano, Monza e Torino ... milanotoday.it Azienda alimentare in area nord-ovest di Milano ricerca una risorsa da aggiungere al team come controllo qualità con contratto di stage. Si ricerca neolaureat* con indirizzo di studio correlato all’attività al fine di formarl*. Per vicinanza al luogo di lavoro, preferi - facebook.com facebook La procura di Milano sta acquisendo in Uruguay la sentenza di adozione di Nicole #Minetti e del compagno, per verificarne l’autenticità. Sulla salute del bimbo Minetti ha dichiarato che si sono rivolti a professionisti di loro fiducia. x.com