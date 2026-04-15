Il vicino di casa non è uno stalker Assolto 65enne

Un uomo di 65 anni è stato dichiarato non colpevole di stalking in seguito a un procedimento giudiziario. La sua vicina ha raccontato di aver subito comportamenti persecutori e dispetti da parte del vicino, che le avrebbe causato ansia e attacchi di panico. La donna ha inoltre affermato di sentirsi costretta a vivere chiusa in casa e di voler lasciare la propria abitazione.

"Non vivo più. Lui vuole che io me ne vada da casa mia perché è lui che comanda e mi perseguita con continui dispetti provocandomi ansia e attacchi di panico tali che non riesco ad andare a lavorare e in casa vivo chiusa dentro". Per una 50enne di Seregno, D.P., che lavora come dipendente alla Provincia di Monza e Brianza, lo stalker aveva le sembianze del vicino di casa. Al processo al Tribunale di Monza il pm aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per atti persecutori, ma il giudice ha invece assolto Tiziano Polato, 65enne, difeso dall’avvocata Tania Stelitano. Nessun risarcimento dei danni quindi alla vicina di casa, che si era costituita parte civile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il vicino di casa non è uno stalker. Assolto 65enne 65enne ruba in un negozio di Sora vicino Frosinone e scappa in Abruzzo, denunciataUna denuncia per furto, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone) che ha permesso di identificare una... Leggi anche: Il professore è uno stalker. Anzi no, ma...