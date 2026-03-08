Il professore è uno stalker Anzi no ma

In aula di tribunale si svolge il processo a un professore universitario accusato di molestie da una sua allieva. La vicenda riguarda le accuse mosse nei confronti del docente, che nega ogni addebito. La discussione si concentra sulle testimonianze e sui dettagli forniti dalle parti coinvolte, nel tentativo di fare luce sulla dinamica dei fatti.

Aula di tribunale. Processo a un professore universitario denunciato per molestie da una sua allieva. All’udienza la denunciante ritratta tutto. Lei, dice, era consenziente. L’avvocatessa del prof. aggiunge un’altra vittoria alla sua lusinghiera carriera. Tutto bene? No, la carinissima avvocatessa era la patrocinante sbagliata nel processo sbagliato. Perché ( viene rivelato subito dopo) lei stessa in passato era stata vittima di uno stalking (il colpevole ora è in galera). Un’esperienza che lei non ha mai finito di elaborare. Perciò, ripreso il suo tran tran di leguleia diventa preda di una paranoia progressiva. Teme il ritorno del suo stalker (tornato a piede libero). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

