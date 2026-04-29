Milano sfida la cementificazione | il piano per il parco alla Maura

A marzo 2026, il Comune di Milano ha approvato l'acquisto dell'area Ippodromo La Maura, situata nel quartiere Nord della città. L'obiettivo è convertire l'area in un parco pubblico, contrastando la cementificazione della zona. La decisione riguarda un'area che attualmente si trova sotto la gestione pubblica e che sarà destinata a spazio verde. L'intervento si inserisce nel piano di riqualificazione urbana del quartiere.

? Cosa sapere Il Comune di Milano delibera a marzo 2026 l'acquisto dell'area Ippodromo La Maura.. L'intervento punta a trasformare il comparto in un parco pubblico per il nord città.. Il Comune di Milano ha deliberato a fine marzo 2026 l’ingresso nel contenzioso tra Snaitech e F3A Green per l’area dell’Ippodromo La Maura, puntando all’esercizio della prelazione per trasformare il comparto in un parco pubblico. Questa mossa giuridica segna un punto di svolta radicale rispetto alle precedenti ipotesi di sviluppo residenziale, spostando il dibattito dai progetti edilizi alla gestione pubblica del verde. Mentre la battaglia legale si infuria per...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano sfida la cementificazione: il piano per il parco alla Maura Notizie correlate Milano, il Comune fa un passo avanti per prendersi la Maura: "Diventerà un grande parco urbano"Approvata la delibera per "entrare" nel giudizio in corso tra il proprietario Snaitech e l'aspirante acquirente F3A Green: il Comune può esercitare... Milano si blocca: il caos al ponte Ghisolfa sfida il piano MovesIl blocco del traffico sul ponte della Ghisolfa ha messo in luce il profondo scollamento tra la pianificazione urbanistica della giunta milanese e le...