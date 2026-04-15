Milano si blocca | il caos al ponte Ghisolfa sfida il piano Moves

A Milano, il traffico si è bloccato nel quartiere di Ghisolfa a causa di un'interruzione sulla carreggiata del ponte, creando disagi ai veicoli in transito. Il blocco ha evidenziato una discrepanza tra le scelte di pianificazione della città e le esigenze di mobilità dei residenti e pendolari. La situazione si inserisce nel quadro delle recenti restrizioni previste dal piano Moves, che mira a ridurre l'inquinamento e il traffico nella zona.

Il blocco del traffico sul ponte della Ghisolfa ha messo in luce il profondo scollamento tra la pianificazione urbanistica della giunta milanese e le necessità di mobilità dei cittadini. Mentre Sala, insieme agli assessori Censi e Mazzei, illustrava il nuovo piano denominato Moves focalizzato su piazze tattiche e percorsi ciclabili, l’infrastruttura del cavalcavia Bacula rimaneva paralizzata dai cantieri, intrappolando migliaia di lavoratori e residenti. Divergenze tra visione ideologica e flussi produttivi urbani. La gestione della mobilità a Milano sembra muoversi lungo due binari paralleli che non riescono a incontrarsi. Da un lato, l’amministrazione propone una visione basata sulla mobilità leggera e sostenibile, con l’obiettivo di promuovere una decrescita felice attraverso piste ciclabili e l’uso di monopattini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si blocca: il caos al ponte Ghisolfa sfida il piano Moves Notizie correlate Milano, Sala lancia il piano Möves: sfida aperta sulla mobilitàIl sindaco Giuseppe Sala ha presentato a Palazzo Marino il piano Möves, un progetto di mobilità urbana frutto di otto mesi di consultazioni,... what moves you, moves milano - asics si prepara alla xxiv edizione della wizz air milano marathon con un programma ricco di attività e con l’apertura di asics house milanoASICS annuncia l’apertura di ASICS House Milano, uno spazio esperienziale dedicato a runner e sportivi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano, vendesi casa di 10 metri quadrati ma il Comune blocca l'affare: È troppo piccola per essere abitata; Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Adriatica; Milano, vende una casa di 13 metri quadri ma il Comune lo blocca: Troppo piccola; Pintxo a Milano, che goduria le tapas basche al Bistrò di Albufera. Il Comune di Milano blocca il taser per i vigili: troppi dubbi dopo sei mesi di testLa giunta guidata dal sindaco Sala ha già approvato la delibera per introdurre l’arma in modo stabile, ma il Pd frena ... milano.repubblica.it Metrotranvia Milano-Seregno sempre nel caos, la protesta arriva fino a Salvini: ecco il motivoLettera degli utenti a Salvini sulla metrotranvia Milano-Seregno: servono fondi per coprire 120 milioni di extracosti e sbloccare i cantieri. monza-news.it Dalla tv alla cucina, Claudio Amendola porta la romanità anche fuori dal set. L’attore ha aperto due ristoranti tra Roma e Milano, puntando su piatti della tradizione e un’atmosfera conviviale: https://fanpa.ge/NJLYM - facebook.com facebook “Cercasi attico vista mare a Milano centro”. Flat tax al miele per ricchi in fuga da Dubai x.com