Il Comune di Milano ha annunciato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione sulla Maura, area che diventerà un grande parco urbano. Nel frattempo, prosegue il contenzioso in tribunale con l’azienda che aveva stipulato un contratto preliminare, ora richiesta di riconoscimento degli effetti di quello definitivo. La disputa riguarda la proprietà e le modalità di trasferimento del terreno.

Approvata la delibera per "entrare" nel giudizio in corso tra il proprietario Snaitech e l'aspirante acquirente F3A Green: il Comune può esercitare la prelazione perché una grossa parte dell'area è vincolata La prelazione può essere effettuata in forza del fatto che l'area della Maura è in (gran) parte tutelata da un vincolo culturale. Sulla base delle condizioni economiche del contratto preliminare tra Snaitech e F3A Green, Palazzo Marino ha valutato fattibile l'acquisizione da parte sua. Come è stato già anticipato in passato, si tratterebbe di trovare circa 20 milioni di euro. L'assessora all'ambiente e verde... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Milano, il Comune fa un passo avanti per prendersi la Maura: "Diventerà un grande parco urbano"

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