Milano corteo della destra per Ramelli | marcia disciplinata in città

A Milano, si è svolto un corteo della destra per la commemorazione di Ramelli, con militanti di Lealtà Azione e CasaPound che hanno partecipato alla manifestazione. La marcia si è svolta in modo ordinato e senza incidenti nella città. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno sfilato lungo un percorso stabilito, rispettando le disposizioni di ordine pubblico.

? Cosa sapere Militanti di Lealtà Azione e CasaPound sfilano a Milano per la 51esima commemorazione Ramelli.. Il corteo verso via Paladini riunisce diverse realtà della destra radicale nazionale.. Il corteo dell’ultradestra milanese è partito poco dopo le 21 da via Aselli per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, in un percorso che si sta dirigendo verso via Paladini. La manifestazione, che vede la partecipazione di militanti provenienti da diverse città italiane, include esponenti di Lealtà Azione e CasaPound Italia, insieme ad altre realtà della destra radicale. I partecipanti avanzano organizzati in colonne composte da cinque persone, portando in testa uno striscione con la scritta Onore ai camerati caduti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, corteo della destra per Ramelli: marcia disciplinata in città Notizie correlate Saluti romani e rito del “presente” al corteo per Sergio Ramelli a Milano: presenti 2mila militanti di estrema destraLa 51esima commemorazione dell'omicidio di Sergio Ramelli si è conclusa con il rito del "presente" e con saluti romani in via Paladini a Milano. Corteo per Sergio Ramelli, inizia la manifestazione: Città Studi blindataSi tiene questa sera il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Una kippa con due bandiere - di Gabriele Nissim [editoriale]; 25 aprile, il corteo a Milano bloccato dalle contestazioni alla Brigata ebraica - VIDEO; Cerimonie e piazze, la festa della sinistra; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra. Saluti romani e rito del presente al corteo per Sergio Ramelli a Milano: presenti 2mila militanti di estrema destraLa 51esima commemorazione dell'omicidio di Sergio Ramelli si è conclusa con il rito del presente e con saluti romani in via Paladini a Milano ... fanpage.it Milano, in 2mila al corteo per Ramelli: saluti romani alla chiamata del 'presente'Duemila militanti della galassia neofascista hanno commemorato Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù aggredito sotto casa da un gruppo di ... lapresse.it La Procura generale di Milano continua a indagare sulla sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, ma anche sullo stile di vita dell’ex igienista dentale di Berlusconi: https://fanpa.ge/LymDr - facebook.com facebook Sugli spalti dell'Arena Civica di Milano per seguire la finale di Coppa Italia della nostra U20 x.com