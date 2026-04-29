Milano corteo della destra per Ramelli | marcia disciplinata in città

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, si è svolto un corteo della destra per la commemorazione di Ramelli, con militanti di Lealtà Azione e CasaPound che hanno partecipato alla manifestazione. La marcia si è svolta in modo ordinato e senza incidenti nella città. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno sfilato lungo un percorso stabilito, rispettando le disposizioni di ordine pubblico.

? Cosa sapere Militanti di Lealtà Azione e CasaPound sfilano a Milano per la 51esima commemorazione Ramelli.. Il corteo verso via Paladini riunisce diverse realtà della destra radicale nazionale.. Il corteo dell’ultradestra milanese è partito poco dopo le 21 da via Aselli per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, in un percorso che si sta dirigendo verso via Paladini. La manifestazione, che vede la partecipazione di militanti provenienti da diverse città italiane, include esponenti di Lealtà Azione e CasaPound Italia, insieme ad altre realtà della destra radicale. I partecipanti avanzano organizzati in colonne composte da cinque persone, portando in testa uno striscione con la scritta Onore ai camerati caduti.🔗 Leggi su Ameve.eu

milano corteo della destra per ramelli marcia disciplinata in citt224
© Ameve.eu - Milano, corteo della destra per Ramelli: marcia disciplinata in città

Notizie correlate

Saluti romani e rito del “presente” al corteo per Sergio Ramelli a Milano: presenti 2mila militanti di estrema destraLa 51esima commemorazione dell'omicidio di Sergio Ramelli si è conclusa con il rito del "presente" e con saluti romani in via Paladini a Milano.

Corteo per Sergio Ramelli, inizia la manifestazione: Città Studi blindataSi tiene questa sera il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Una kippa con due bandiere - di Gabriele Nissim [editoriale]; 25 aprile, il corteo a Milano bloccato dalle contestazioni alla Brigata ebraica - VIDEO; Cerimonie e piazze, la festa della sinistra; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra.

milano corteo della destraSaluti romani e rito del presente al corteo per Sergio Ramelli a Milano: presenti 2mila militanti di estrema destraLa 51esima commemorazione dell'omicidio di Sergio Ramelli si è conclusa con il rito del presente e con saluti romani in via Paladini a Milano ... fanpage.it

milano corteo della destraMilano, in 2mila al corteo per Ramelli: saluti romani alla chiamata del 'presente'Duemila militanti della galassia neofascista hanno commemorato Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù aggredito sotto casa da un gruppo di ... lapresse.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.