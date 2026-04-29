A Milano, la decisione di rimuovere le bandiere della Brigata ebraica è stata respinta da un rappresentante della stessa organizzazione, che ha sottolineato la volontà di mantenere vivo il ricordo della lotta contro il nazi-fascismo. La questione ha suscitato una discussione sulla conservazione della memoria storica, con la richiesta di preservare simboli e bandiere legati a quegli eventi. La posizione è stata espressa attraverso un comunicato ufficiale.

? Cosa sapere Davide Romano rifiuta a Milano la rimozione delle bandiere della Brigata ebraica.. La decisione mira a preservare la memoria storica della lotta al nazi-fascismo.. Davanti al corteo del 25 aprile a Milano, Davide Romano ha respinto le pressioni per rimuovere i simboli della Brigata ebraica, puntando dritto sulla tutela della memoria storica. Il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano ha voluto chiarire la posizione del gruppo dopo le polemiche scaturite durante la manifestazione. Secondo quanto emerso, negli anni sono arrivate diverse richieste di non esibire quelle bandiere, ormai diventate anche quelle di Israele. La risposta della direzione è stata un rifiuto netto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Brigata Ebraica dice no: bandiere sì, difesa della memoria

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