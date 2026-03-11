25 aprile Arci Milano | No alle bandiere di Israele al corteo Brigata Ebraica benvenuta

Il 25 aprile, durante il corteo a Milano, Arci Milano ha dichiarato di non voler vedere bandiere di Israele tra i partecipanti, pur accogliendo con favore l’ingresso della Brigata Ebraica. Il presidente dell’associazione ha scritto una lettera aperta in cui si esprime questa posizione, sottolineando che la manifestazione si svolge nel rispetto delle proprie scelte e sensibilità. La questione delle bandiere ha suscitato attenzione tra i partecipanti e gli organizzatori.

Milano, 11 marzo 2026 – Il presidente di Arci Milano Maso Notarianni in una lettera aperta (destinata a scatenare polemiche) alla Comunità ebraica cittadina e alle associazioni partigiane, pubblicata sulle sue pagine social Il 25 aprile ha chiesto che non ci siano bandiere di Israele nella manifestazione nazionale per la Liberazione a Milano: "Le bandiere dello Stato di Israele, così come quelle di qualsiasi altri che usi violenza contro i civili, non c'entrano nulla con il 25 aprile e con la Liberazione", ha detto il presidente dell'Arci milanese. Maso Notarianni era tra gli invitati a parlare all’assemblea dedicata alla Palestina "Brigata Ebraica benvenuta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

