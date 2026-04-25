Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti. La Brigata Ebraica era presente tra le forze coinvolte, mentre alcuni attivisti hanno espresso dissenso nei confronti delle bandiere di Israele. L'Anpi ha ribadito il suo no all'uso di simboli di Israele durante l'evento. La giornata si è conclusa senza incidenti significativi.

Dopo Roma, anche a Milano la Festa della Liberazione è segnata da contestazioni. Il corteo per celebrare la giornata del 25 aprile è diretto verso piazza Duomo, ma in corso Venezia alcuni attivisti hanno bloccato gli appartenenti alla Brigata Ebraica, che sono scesi per strada con le bandiere dello Stato di Israele. “Fuori dal corteo” è il coro unanime, oltre a “vergogna” e “via dalla manifestazione”. Categorica anche la posizione dell’Anpi. La Brigata Ebraica contestata a Milano Per le strade di Milano, in occasione del corteo organizzato per la Festa della Liberazione sono scese anche le bandiere e i vessilli della Brigata Ebraica, un evento che sfila in occasione del 25 aprile dal 2004.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Contestazioni al corteo del 25 aprile a Milano contro la Brigata Ebraica, "no" dell'Anpi a bandiere di Israele

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