A Milano, il prefetto ha segnalato un aumento delle denunce legate a reati di antisemitismo e odio, con una crescita di segnalazioni provenienti sia dal web che da situazioni di tensione a livello globale. La situazione ha portato le autorità a monitorare più attentamente le attività online e le eventuali manifestazioni di intolleranza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini in corso o sui numeri specifici delle denunce.

? Cosa sapere Il prefetto Claudio Sgaraglia segnala a Milano l'aumento di denunce per antisemitismo e odio.. Le tensioni internazionali e l'odio digitale alimentano nuovi episodi discriminatori nel tessuto urbano.. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha segnalato un incremento delle denunce per istigazione all’odio razziale e all’antisemitismo a Milano, collegando questo fenomeno alle attuali tensioni che colpiscono il internazionale. L’avvertimento è arrivato durante il convegno intitolato Le vittime dell’odio, tenutosi presso il Memoriale della Shoah. L’incontro è stato organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), che fa capo alla Direzione centrale per la Polizia criminale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, allarme odio: crescono le denunce tra web e tensioni globali

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