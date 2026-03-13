Medio Oriente sull’orlo del baratro | esplosioni missili e tensioni globali crescono ancora

Almeno due esplosioni si sono verificate a Teheran e Dubai nelle ultime ore, mentre la Nato ha intercettato un missile iraniano nel Mediterraneo. Nel frattempo, le forze israeliane hanno condotto raid nella regione e il ex presidente ha rilasciato dichiarazioni che aumentano la tensione. La situazione nel Medio Oriente si fa sempre più complessa e instabile.

Roma - Nuove esplosioni a Teheran e Dubai mentre la Nato intercetta un missile iraniano. Raid israeliani e dichiarazioni di Trump alimentano una crisi sempre più ampia. Nel quattordicesimo giorno di guerra in Medio Oriente, la tensione continua ad aumentare con nuovi bombardamenti, attacchi missilistici e dichiarazioni incendiarie da parte dei leader internazionali. Secondo diverse fonti locali, potenti esplosioni sono state avvertite a Teheran, mentre una densa colonna di fumo sarebbe stata segnalata anche a Dubai, dove alcuni residenti hanno riferito di edifici scossi dalle detonazioni. Nel frattempo, la Nato ha confermato di aver neutralizzato un missile iraniano nello spazio aereo della Turchia, il terzo intercettato in una settimana, segnale di un conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente.